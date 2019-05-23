РПЦ отстранит священника после драки с поножовщиной в Троице-Сергиевой лавре

После нападения он покинул место преступления и как ни в чём не бывало отправился спать к себе в комнату.

Игумен Севастиан, который порезал ножом монаха Троице-Сергиевой лавры, будет отстранён от службы. Об этом рассказал руководитель пресс-службы патриарха Кирилла Александр Волков радиостанции "Говорит Москва".

— Виновник происшествия будет со всей строгостью закона судим. В отношении церковного крещения, видимо, он будет запрещён к служению. По крайней мере, на время разбирательства. По общим представлениям тут не идёт речи ни о каком денежном конфликте, — цитирует радиостанция Волкова.

О том, что 22 мая выпивший священнослужитель напал на монаха, Лайф сообщал ранее. Причиной нападения стал конфликт священнослужителей из-за способа проведения религиозных обрядов.

Ранее Троице-Сергиева лавра стала местом другого правонарушения: вор-рецидивист украл бриллиантовые часы у священника.