РПЦ отстранит священника после драки с поножовщиной в Троице-Сергиевой лавре

Игумен Севастиан, который порезал ножом монаха Троице-Сергиевой лавры, будет отстранён от службы. Об этом рассказал руководитель пресс-службы патриарха Кирилла Александр Волков радиостанции "Говорит Москва".
— Виновник происшествия будет со всей строгостью закона судим. В отношении церковного крещения, видимо, он будет запрещён к служению. По крайней мере, на время разбирательства. По общим представлениям тут не идёт речи ни о каком денежном конфликте, — цитирует радиостанция Волкова.
О том, что 22 мая выпивший священнослужитель напал на монаха, Лайф сообщал ранее. Причиной нападения стал конфликт священнослужителей из-за способа проведения религиозных обрядов.
Ранее Троице-Сергиева лавра стала местом другого правонарушения: вор-рецидивист украл бриллиантовые часы у священника.
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