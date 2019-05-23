Художник рассказал Лайфу, какие картины нравятся Путину

Действующая экспозиция картин известного художника и его учеников украшает стены Кремля уже на протяжении пяти лет.

Картины народного художника Российской Федерации Сергея Андрияки и его учеников давно занимают стены Кремля. Мастер рассказал Лайфу, что нравится президенту России Владимиру Путину в живописи и как сам художник подбирает полотна, которые должны висеть в коридорах Кремля, по которым ходит глава государства.

— Учитывая то, что ближе по ощущению, что нравится Владимиру Владимировичу, в таком ключе и была подборка. Я прекрасно знаю. Каждому из нас, а тем более ему, как человеку, которому на природу всё время хочется. Находясь всё время в кабинетах, в тяжёлом общении, в тяжёлом графике, конечно, хочется на природу в первую очередь. На этом в основном акцент всегда делался, — заявил Андрияка.

Также художник рассказал о первом личном знакомстве с президентом России. По его словам, это было в 2005 году во время поездки в Японию.

— Была выставка в Японии. Был японский художник и я, с российской стороны. Там был очень тяжёлый, трудный визит, потому что он касался тех самых островов. И в этот момент так получилось, что ему (Владимиру Путину. — Прим. Лайфа) очень понравилось. Для него это было большое вдохновение. Ему это было близко, — отметил Сергей Андрияка.

Ранее комендант Московского Кремля Сергей Хлебников рассказал, кто и как подбирает картины в кабинет президента РФ Владимира Путина.