Матвиенко о Путине: Требовательный руководитель, всегда нацеленный на результат

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко, которой сегодня президент РФ Владимир Путин вручил орден Андрея Первозванного, поблагодарила лидера страны за высокую государственную награду. Также она отметила, что самые яркие и содержательные годы её работы на госслужбе прошли в команде президента.

— Скажу честно: работать с вами не просто, не легко, вы очень строгий и требовательный руководитель, всегда нацеленный на результат. Я многому у вас научилась, — сказала Матвиенко Путину. — Вы подняли страну с колен, вы сохранили Россию, которой грозила судьба Советского Союза, сохранили её суверенитет.

Также она добавила, что при Владимире Путине возродились вооружённые силы страны, и теперь у России лучшая армия в мире, которая оснащена самым современным оружием. Кроме того, благодаря российскому лидеру вернулось уважение к нашей стране в мире.