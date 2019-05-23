Медики назвали возможные причины ЧП в Воронеже, где аппарат раздавил пациентку

Трагедия произошла во время настройки медтехники перед операцией. В результате сбоя она вышла из-под контроля и убила женщину.

Медик из лечебно-реабилитационного центра Минздрава России рассказала Лайфу, из-за чего аппарат лучевой терапии мог убить пациентку онкоцентра в Воронеже. По его мнению, 12-летний аппарат ещё нельзя назвать старым: они при должном обслуживании служат десятки лет.

— Мне кажется, проблемы были в техническом обслуживании. Скорее всего, в их диспансере не проходили регулярные технические осмотры. Для этого приезжают инженеры. Выезд инженера оплачивается за счёт учреждений — тут уже заведующий или руководитель договариваются. Видимо, руководитель не хотела платить денег инженерам, — сказал медик.

Врач объяснил, что аппарат во время процедуры регулируется оператором в пультовой. Поэтому ещё одна версия — ошибка в управлении. Но даже при такой оплошности можно было предотвратить трагедию.

— Кто-то недокрутил — человеческий фактор. Или инженеры, или рентген-лаборант, которые делали там процедуру. Но в то время как произошла ошибка, лаборантка должна была нажать на красную кнопку, всё выключить, сразу открыть дверь и бежать к пациентке, — пояснил специалист.

Напомним, трагедия в воронежском областном онкоцентре произошла накануне утром. Лайф публиковал фото аппарата и рассказывал подробности ЧП.