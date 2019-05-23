Красноярский депутат предложил запретить Minecraft из-за "пропаганды насилия"

По его мнению, эта компьютерная игра также делает подрастающее поколение гиперактивным.

Депутат Заксобрания Красноярского края Владимир Рейнгардт предложил запретить компьютерную игру Minecraft. Народный избранник считает, что она пропагандирует насилие и делает детей гиперактивными. Об этом он заявил на сегодняшней сессии регионального парламента, пишет паблик "Я живу в Красноярске".

Депутаты заслушали доклад детского омбудсмена, после которого Рейнгардт предложил пропагандировать семейные ценности и коснулся темы компьютерных игр.

— Вы понимаете, вот эти игры вообще надо запретить и эти сайты. И потом не будет этой гиперактивности. Что пропагандируется в игре Minecraft? Насилие. Поэтому и возникает гиперактивность, — заявил депутат.

Ещё он вспомнил, как на днях посещал библиотеку, в которой дети вместо книг были увлечены Minecraft, что его и насторожило.

А вот депутат Госдумы Виталий Милонов предложил отменить шестидневную учебную неделю и пересмотреть нагрузку на школьников, чтобы они больше отдыхали в семейном кругу.