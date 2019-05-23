Красноярский депутат предложил запретить Minecraft из-за "пропаганды насилия"

Депутат Заксобрания Красноярского края Владимир Рейнгардт предложил запретить компьютерную игру Minecraft. Народный избранник считает, что она пропагандирует насилие и делает детей гиперактивными. Об этом он заявил на сегодняшней сессии регионального парламента, пишет паблик "Я живу в Красноярске".
Депутаты заслушали доклад детского омбудсмена, после которого Рейнгардт предложил пропагандировать семейные ценности и коснулся темы компьютерных игр.
— Вы понимаете, вот эти игры вообще надо запретить и эти сайты. И потом не будет этой гиперактивности. Что пропагандируется в игре Minecraft? Насилие. Поэтому и возникает гиперактивность, — заявил депутат.
Ещё он вспомнил, как на днях посещал библиотеку, в которой дети вместо книг были увлечены Minecraft, что его и насторожило.
А вот депутат Госдумы Виталий Милонов предложил отменить шестидневную учебную неделю и пересмотреть нагрузку на школьников, чтобы они больше отдыхали в семейном кругу.
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