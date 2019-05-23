Наконец-то! Потап и Настя поженились

Самому популярному украинскому дуэту приписывали роман с самого начала, несмотря на то что 38-летний рэпер состоял в счастливом браке и воспитывал сына. Но после развода Потапа в 2014 году в жизни музыкантов что-то круто изменилось.

Для поклонников творчества дуэта "Потап и Настя" сегодня очень знаковый день. Их кумиры, которым приписывали роман целых 13 лет, наконец-таки поженились. В день знакового события рэпер выпустил пронзительный клип "Константа", где его возлюбленная сыграла главную роль. А первые фотографии и видео в свадебных нарядах молодые уже выложили на своих страницах в "Инстаграме".

— Теперь пришло время поделиться с поклонниками частичкой наших чувств! Сегодня именно тот самый особенный и счастливый день для каждой влюблённой пары, — написала в соцсетях счастливая невеста.

По данным украинских СМИ, свадьбу будут играть в Киеве, в изысканном итальянском ресторане "Фабиус" на окраине соснового бора. На торжество приглашены родные, близкие и коллеги по творческому цеху Потапа и Насти. А вот прессы на празднике не будет.

Пара, держащая свои отношения в секрете, старалась до последнего сохранить интригу вокруг себя. Даже приглашения на свадьбу они зашифровали, написав, что в этот день "добрый медведь обретёт свой бесценный камушек". Приглашённых звёзд также попросили держать язык за зубами, а видео- и фотосъёмка на празднике будут если не запрещены, то строго ограничены.

Отметим, что у Алексея Потапенко (настоящее имя Потапа) есть сын Андрей от предыдущего брака, который распался в 2014 году. А вот о личной жизни Насти Каменских до сегодняшнего дня было доподлинно неизвестно вообще ничего.

Добавим, что дуэт "Потап и Настя" сформировался в 2006 году. Настоящим прорывом для них была песня "Не пара", которая стала хитом не только на родине артистов — на Украине, но и в России. Подробнее о пути к успеху этих талантливых музыкантов, а теперь ещё и супругов, читайте на сайте uznayvse.ru.