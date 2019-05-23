Мэр Пскова досрочно сложил полномочия

Иван Цецерский переезжает в Москву, поэтому оставляет пост градоначальника, но зато сохранит полномочия депутата гордумы.

Глава Пскова Иван Цецерский сложил полномочия в связи с переходом на новую должность. Как сообщает Псковская лента новостей, в четверг депутаты гордумы приняли его досрочную отставку.

На днях Цецерский возглавил правление Национальной ассоциации развития местного самоуправления. Ему придётся переехать в Москву, поэтому он оставляет пост градоначальника, но зато сохранит полномочия депутата гордумы.

52-летний Цецерский был главой Пскова с 2009 года, а с 1998-го регулярно избирался депутатом городской думы. Тогда же начал работать в Комитете по социально-правовым вопросам на общественных началах, а с 2002-го на постоянной основе возглавлял Комитет по правовым вопросам и местному самоуправлению. Указом президента РФ Цецерский включён в состав Совета при Президенте Российской Федерации по развитию местного самоуправления.