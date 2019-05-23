На Столыпинском форуме предприниматели раскрыли секреты успеха в бизнесе

Молодые предприниматели, крупные игроки рынка и эксперты проводят лекции, семинары и обучающие мастер-классы о том, как лучше начинать и развивать своё дело в России.

В Москве на территории МГИМО открылся II Столыпинский форум. В рамках мероприятия проходит первый предпринимательский open air #МыЕсть, посвящённый развитию современного предпринимательства, где молодые успешные бизнесмены делятся опытом не только с такими же, лишь начинающими собственное дело, но и дают пример для старшего поколения бизнесменов.

Бизнес-омбудсмен Борис Титов отметил, что Россия живёт в эпоху цифрового бизнеса, благодаря чему даже небольшие компании за счёт охвата соцсетей и контекстной рекламы способны быть успешнее крупных игроков на рынке. Борис Титов подчеркнул, что сегодня не надо "пользоваться офшорными схемами, бояться за своё прошлое, за скелеты в шкафу", поскольку предприниматели новой волны работают в сфере бизнеса с применением высоких технологий.

— Наша задача — не только двигаться вперед, но ещё и защищать тылы. Я занимаюсь этим каждый день. С этим мы идём вперёд в новую экономику России, — заявил участникам форума Титов.

Операционный директор "Тинькофф банка" Станислав Близнюк поделился с собравшимися собственным опытом управления. По его словам, прежде чем браться за создание собственного бизнеса, сначала необходимо приобрести и развить в себе навыки бизнесмена. Например, изучить известную и успешную бизнес-модель, обсудить её с единомышленниками. А чтобы начать своё дело, потребуется от 500 тысяч до двух миллионов рублей. Как заверил Близнюк, для бизнеса это совсем небольшие деньги.

В свою очередь гендиректор АНО "Россия — страна возможностей", проректор РАНХиГС Алексей Комиссаров рассказал, что возглавляемая им структура на протяжении года доказывает гражданам, что Россия — это действительно страна возможностей.

— Сегодня, кстати, ровно год, как президент Владимир Путин подписал указ о создании нашей организации. У нас было в прошлом году 227 тысяч заявок, много желающих принять участие в конкурсе "Лидеры России". "Лидеры России" — это новое поколение госслужащих, там нет вообще никаких ограничений, кроме управленческого опыта, который часто появляется как раз в предпринимательской среде. Есть и обратные примеры, когда люди приходили из каких-то корпораций. Например, у нас была девушка-победительница, она работала в Лаборатории Касперского, а после конкурса ушла в предпринимательство, открыла свою компанию и сейчас успешно развивает её, — сказал Комиссаров.

Отметим, Столыпинский форум — новая международная экспертная площадка по вопросам развития бизнеса в России. В текущем году в ней принимает участие около 1,5 тысячи российских и зарубежных экспертов, представители бизнес-сообщества и средств массовой информации.

Напомним, поддержка малого бизнеса, а именно освобождение от налогов, снижение числа проверок, является одним из пунктов майских указов президента России Владимира Путина. Как сообщал Лайф, на прошедшей в апреле встрече с высшими офицерами и прокурорами глава государства напомнил о необходимости защиты прав предпринимателей.