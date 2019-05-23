В Президентском оркестре раскрыли, как выбирают музыку для церемоний в Кремле

На сегодняшнем вручении государственных наград Ларису Долину, например, приветствовали под "Погоду в доме".

Дирижёр Президентского оркестра, заслуженный артист РФ Евгений Никитин рассказал Лайфу, как выбирал музыку для сегодняшней церемонии вручения государственных наград. Она проходила в Екатерининском зале Кремля.

— Это решение коллектива Президентского оркестра РФ. Мы подходим к этому моменту творчески, неординарно, чтобы номинанту было приятно услышать ту мелодию, которая его связывает с творчеством, — рассказал Никитин.

Когда речь заходит о выборе мелодий для награждения артистов, решение принимается проще, поделился дирижёр. Например, когда награждали певицу Ларису Долину, оркестр сыграл "Погоду в доме".

Ранее Лайф рассказал о награждении спикера Совфеда Валентины Матвиенко. Владимир Путин вручил ей орден Андрея Первозванного.