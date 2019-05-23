Розенбаум о чистоте языка: Либо мы великая Россия, либо мы каршеринг

Артист считает, что засилье иностранных слов может обернуться реальной угрозой нацбезопасности.

Народный артист РФ Александр Розенбаум заявил, что его серьёзно беспокоит частое использование в русской речи иностранных слов и оборотов.

— Я смотрю новости на федеральных каналах. И что слышу? "Рабочие Челябинского тракторного завода в третьем цехе устроили перформанс". "Пермь испытала на себе блэкаут", — передаёт ТАСС слова музыканта.

Розенбаум также выделил такие слова, как "каршеринг" и "кешбэк", отметив, что засилье таких заимствований в русском языке "страшнее, чем три американских шпиона на атомном заводе". Он признался, что искренне не понимает, почему, например, вместо "каршеринга" нельзя сказать "прокат автомобилей".

По мнению музыканта, слова иностранного происхождения нужно запретить использовать в первую очередь в СМИ. Так как это создаёт реальную угрозу потери русского языка. А угроза языку — это угроза нацбезопасности. Артист заявил, что готов публично бороться за это мнение.

— Просто нужно определиться. Либо мы великая Россия, либо мы каршеринг, — подытожил Розенбаум.

Ранее Лайф сообщал, что Ляшко сделал замечание Зеленскому из-за русского языка на инаугурации.