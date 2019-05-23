Матвиенко назвала Парубия нерукопожатным человеком

При этом председатель Совфеда добавила, что Россия готова к диалогу с украинскими властями.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко назвала спикера Верховной рады Украины Андрея Парубия нерукопожатным человеком. При этом решение Владимира Зеленского распустить парламент она сочла оправданным.

— Президент распустил Верховную раду, не знаю, с нарушениями закона или нет, пусть решают на Украине, но это решение, на мой взгляд, оправданно, — отметила Матвиенко, отвечая на вопрос корреспондента Лайфа.

Она пояснила, что раз украинцы выбрали Зеленского, а не Порошенко, то они ждали изменений в своей стране, в том числе и во власти, и в Раде. Теперь же Зеленский хочет постараться, чтобы в парламент пришло больше его соратников, которые разделяют его взгляды.

— Но какая это будет Рада, какие будут выборы — это рано говорить. Я могу лишь сказать одно, что не мы виновны в нынешней ситуации. Мы заинтересованы в нормализации отношений и готовы к диалогу, но диалогу серьёзному, содержательному и взаимоуважительному, — поясняет председатель верхней палаты парламента.

При этом Матвиенко подвергла критике Андрея Парубия, назвав его нерукопожатным человеком.

— Честно скажу, для меня глава нынешней Верховной рады — человек нерукопожатный, потому что он виновен и принимал активное участие в госперевороте, — подытожила она.

Как уже сообщал Лайф, президент Украины Владимир Зеленский 21 мая подписал указ о роспуске Верховной рады. Досрочные выборы в украинский кабмин назначены на 21 июля. Причиной роспуска парламента Украины Зеленский назвал низкий уровень доверия граждан.