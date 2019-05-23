Матвиенко назвала Парубия нерукопожатным человеком

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Матвиенко назвала Парубия нерукопожатным человеком

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При этом председатель Совфеда добавила, что Россия готова к диалогу с украинскими властями.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко назвала спикера Верховной рады Украины Андрея Парубия нерукопожатным человеком. При этом решение Владимира Зеленского распустить парламент она сочла оправданным.

Президент распустил Верховную раду, не знаю, с нарушениями закона или нет, пусть решают на Украине, но это решение, на мой взгляд, оправданно, — отметила Матвиенко, отвечая на вопрос корреспондента Лайфа.

Она пояснила, что раз украинцы выбрали Зеленского, а не Порошенко, то они ждали изменений в своей стране, в том числе и во власти, и в Раде. Теперь же Зеленский хочет постараться, чтобы в парламент пришло больше его соратников, которые разделяют его взгляды.

Но какая это будет Рада, какие будут выборы — это рано говорить. Я могу лишь сказать одно, что не мы виновны в нынешней ситуации. Мы заинтересованы в нормализации отношений и готовы к диалогу, но диалогу серьёзному, содержательному и взаимоуважительному, — поясняет председатель верхней палаты парламента.

При этом Матвиенко подвергла критике Андрея Парубия, назвав его нерукопожатным человеком.

Честно скажу, для меня глава нынешней Верховной рады — человек нерукопожатный, потому что он виновен и принимал активное участие в госперевороте, — подытожила она.

Как уже сообщал Лайф, президент Украины Владимир Зеленский 21 мая подписал указ о роспуске Верховной рады. Досрочные выборы в украинский кабмин назначены на 21 июля. Причиной роспуска парламента Украины Зеленский назвал низкий уровень доверия граждан.

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