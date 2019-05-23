Опрос показал, что украинцы доверяют Зеленскому и его партии

На юге страны за партию "Слуга народа" проголосовали бы 58,7% от всех, определившихся с выбором. Меньше всего (29,9%) команду Зеленского любят в западных регионах Украины.

Партия избранного президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" пользуется максимальной популярностью у украинцев. Если бы парламентские выборы проходили в ближайшее воскресенье, вместе с ней в Верховную раду попали бы "Оппозиционная платформа — За жизнь", Блок Петра Порошенко "Солидарность", ВО "Батьковщина". Об этом говорится в результатах опроса, проведённого центром "Социальный мониторинг" и Украинским институтом социальных исследований им. А. Яременко, публикует результаты исследования "Интерфакс-Украина".

За партию "Слуга народа" проголосовал бы почти каждый третий украинец — она набрала в опросе 29,5%. Следующие за ней значительно отстают. "Оппозиционную платформу — За жизнь" выбрали бы 8,3% респондентов, Блок Петра Порошенко "Солидарность" — 7,3%, ВО "Батьковщина" — 7,1%.

Пятипроцентный барьер не смогли бы перейти партия "Сила и честь" Игоря Смешко с 4,2% и "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко — 3,2%. Остальные политические организации получили бы ещё меньше голосов.

Напомним, что ранее петиция за отставку Зеленского набрала необходимые для рассмотрения голоса. Её авторы уверены, что люди проголосовали за Зеленского, протестуя против политики Порошенко.