Зеленский мечтает о создании "страны в смартфоне"

По мнению нового украинского президента, Незалежная должна стать первой страной, где будет реализован подобный проект.

Новый президент Украины Владимир Зеленский признался, что мечтает о появлении программы "страна в смартфоне", которая подразумевала бы взаимодействие государства и граждан через высокие технологии.

— Можете считать меня наивным мечтателем, но мы правда хотим сделать "страну в смартфоне", "правительство в смартфоне". Пора это сделать, — заявил Владимир Зеленский на форуме интернет-инноваций.

Как пояснил президент Украины, такое приложение могло бы включать в себя четыре уровня действий — информацию о государстве, коммуникацию с государством, транзакции с государством и вовлечение в управление государством.

Он хотел бы, чтобы гражданин по дороге на работу мог бы узнавать новости, контролировать законопроекты, вносить о них предложения.

Ранее Лайф рассказывал, что партия президента Украины "Слуга народа" выбрала идеологию либертарианства, чтобы государство стало сервисом, предоставляющим иное качество услуг, запуская "частные инициативы во все сферы, где существует судебная защита любой инициативы, куда придёт инвестор".