Патриарх лишил сана игумена за нападение на монаха Троице-Сергиевой лавры

Священник задержан, пострадавший находится в больнице. В ситуации разбираются следователи.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл лишил сана священника, который напал с ножом на монаха в Троице-Сергиевой лавре. Об этом сообщила пресс-служба лавры.

— Святейший патриарх утвердил решение духовного собора Троице-Сергиевой лавры о лишении игумена Севастиана (Запольнова) права ношения монашеских одежд и лишении священного сана, — говорится в сообщении.

Как уже сообщал Лайф, накануне Севастиан напился и пришёл с ножом к иеродьякону Поликарпу. В лавре подчеркнули, что причиной их конфликта стало "неадекватное состояние отца Севастиана вследствие чрезмерного употребления алкоголя".

Между мужчинами возникла перепалка. По предварительным данным, из-за того, что Севастиана не устраивало, как Поликарп ведёт службы и религиозные обряды.

Пострадавшего доставили в одну из местных больниц. А игумена Севастиана задержали. Ведётся расследование.

В Лавре заключили, что скорбят о случившемся. Там молятся об исправлении Севастиана и здравии пострадавшего иеродиакона Поликарпа.