Мэр Владивостока заявил выпускникам, что провожает их "в последний путь"

Мэр Владивостока Олег Гуменюк выступил перед выпускниками технического лицея города и заявил, что провожает их в последний путь в жизни. Об этом сообщает новостной сайт города Vl.ru.
— Все школы соберутся на стадионе "Авангард" и мы ещё раз проводим вас в последний путь в жизни, — заявил Гуменюк.
Присутствующие молодые люди (это исключительно мужской лицей) через пару мгновений огласили зал дружным хохотом. Из учебного заведения в этом году выпускаются 80 учащихся.
Как ранее рассказывал Лайф, мэр Владивостока вступил в должность менее двух месяцев назад.
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