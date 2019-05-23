Мэр Владивостока заявил выпускникам, что провожает их "в последний путь"

Молодые люди отреагировали на такое неожиданное высказывание градоначальника дружным хохотом.

Мэр Владивостока Олег Гуменюк выступил перед выпускниками технического лицея города и заявил, что провожает их в последний путь в жизни. Об этом сообщает новостной сайт города Vl.ru.

— Все школы соберутся на стадионе "Авангард" и мы ещё раз проводим вас в последний путь в жизни, — заявил Гуменюк.

Присутствующие молодые люди (это исключительно мужской лицей) через пару мгновений огласили зал дружным хохотом. Из учебного заведения в этом году выпускаются 80 учащихся.

Как ранее рассказывал Лайф, мэр Владивостока вступил в должность менее двух месяцев назад.