Под Калининградом задержали двух полицейских при дележе взятки

Сотрудники МВД за 150 тысяч рублей предложили "помощь" фигуранту по делу о незаконном обороте наркотиков.

В Калининградской области возбудили уголовное дело в отношении двух сотрудников полиции по статье "Покушение на мошенничество". Их задержали прямо в тот момент, когда они делили полученную взятку.

По версии следствия, 27-летний начальник отделения по контролю за оборотом наркотиков МО МВД России "Багратионовский" и водитель дежурной части полиции решили подзаработать на подследственном.

Тот был фигурантом уголовного дела, связанного с незаконным оборотом наркотиков. Сотрудники МВД за 150 тысяч рублей предложили ему "помощь". Деньги они якобы намеревались передать неким лицам, которые будто могли бы повлиять на судебное решение, чтобы подозреваемый избежал реального срока.

Полицейских задержали сотрудники УФСБ по региону во время делёжки полученных денег.

Впрочем, коррупционеры есть и в ФСБ. Накануне полковника этой спецслужбы заподозрили в хищении почти полумиллиарда рублей.