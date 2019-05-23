В Росстате признали ошибку в публикации данных по промышленности в РФ

По факту размещения в Сети ошибочной информации ведомство проводит служебное расследование.

Росстат начал служебное расследование после опубликования ошибочных данных по промышленности в России за апрель. О допущенной ошибке сообщает пресс-служба ведомства.

— Мы приносим искренние извинения всем пользователям нашей информации. В связи с этой ситуацией проводится служебное расследование. Причины, по которым она стала возможной, будут устранены, — говорится в сообщении пресс-службы Росстата.

Отметим, согласно ранней публикации ведомства, промышленное производство в России снизилось в апреле. Как заверяют специалисты Росстата, снижения на самом деле нет, а ошибка в данных появилась из-за того, что одно из добывающих предприятий в ЯНАО не предоставило точного отчёта о результатах своей деятельности.

Это привело к тому, что данные о динамике и объёмах добычи природного газа, а также индекс промышленного производства, указанные в публикации, были рассчитаны неверно.

Как сообщал Лайф, ранее специалисты Росстата опубликовали социологическое исследование, в котором представили рейтинг регионов по количеству тунядцев в 2018 году. Абсолютным "безработным" лидером признана Москва. А вот самыми трудолюбивыми оказались жители Чукотки и Ненецкого автономного округа.