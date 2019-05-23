Впавшую в кому туристку перевезли из Турции в Россию

Семья потратила на перелёт более 1,3 миллиона рублей. Сумму удалось занять у родственников.

Российскую туристку, которая впала в кому, находясь на отдыхе в Турции, доставили на родину. Семье 62-летней москвички Татьяны Гольден удалось собрать деньги на транспортировку женщины. Об этом Лайфу сообщил её сын Алексей Штейман. С его слов, женщина уже дышит без использования аппарата искусственной вентиляции лёгких.

— Большое спасибо всем, кто нам помогал деньгами, контактами, советами и просто морально. Первая часть этой большой работы завершена, — сказал Алексей.

По словам мужчины, перелёт обошёлся в 18 500 евро (около 1,3 миллиона рублей). Необходимую сумму семья заняла у родственников. Также семья ранее заплатила 2200 евро за лечение (около 150 тысяч рублей) и 80 евро (около шести тысяч рублей) — за скорую помощь.

— Мама перелёт перенесла нормально, состояние пока без изменений, в сознание не приходила. Папа полетел вместе с ней, я остался, чтобы встретиться с адвокатами, — объяснил сын пострадавшей.

По его словам, у отца возникли проблемы на таможне из-за того, что он находился в Турции дольше положенного срока "без уважительной причины". Документ, который семья три недели выпрашивала у турецкой больницы и консульства, не подошёл. Отец выехал, согласившись с пятилетним запретом на въезд в Турцию.

Лайф рассказывал, что россиянка Татьяна Гольден впала в кому после несчастного случая в Каппадокии в конце марта. Женщина готовилась к полёту на воздушном шаре. Её шарф попал в вентилятор, наполняющий воздухом купол, намотался на лопасти и потянул женщину за собой. В результате чего женщина получила тяжелейшую травму и впала в кому.