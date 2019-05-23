Абызов прокомментировал Лайфу сообщения о наркотиках: Глупости!

Бывший министр Открытого правительства РФ Михаил Абызов ответил на вопрос корреспондента Лайфа о наркотиках, которые нашли в его квартире.

— Глупости! — заявил бывший чиновник, отвечая на вопрос, как у него в квартире оказались наркотики.

При этом его гражданская жена Валентина Григорьева, говоря о наркотиках, раздражённо заявила, что их подбросили.

Бывшему министру предъявлено обвинение по делу о мошенничестве в крупном размере и создании преступного сообщества. СКР проверяет экс-чиновника на причастность к другим преступлениям.