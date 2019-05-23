Зеленский объяснил, почему предложил референдум по переговорам с Россией

Глава государства уверен, что это сейчас единственный способ выяснить мнение общества.

Новый президент Украины Владимир Зеленский предлагает считать референдум, который он предложил провести по поводу возможности переговоров с Россией, лишь информационным.

— Мы должны слышать каждого человека. Это не законодательный референдум, а информационный: граждане, что вы думаете. Это нормальный разговор с людьми, — сказал Зеленский на встрече с активистами, общественниками и бывшими военными.

По его словам, он стремится к открытости и не хочет принимать решения за закрытыми дверями. В пресс-службе президента заявили, что участники встречи согласились, что целесообразно назвать это не референдумом, а опросом и диалогом с обществом.

О том, что Зеленский может провести референдум о переговорном процессе Незалежной с Россией, рассказал глава Администрации Президента Андрей Богдан. В Кремле ответили, что это исключительно украинское дело, однако выразили надежду, что от инициативы будет какой-то толк.