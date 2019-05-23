Зеленский объяснил, почему предложил референдум по переговорам с Россией

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Зеленский объяснил, почему предложил референдум по переговорам с Россией

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Фото © Официальный сайт президента Украины

Глава государства уверен, что это сейчас единственный способ выяснить мнение общества.

Новый президент Украины Владимир Зеленский предлагает считать референдум, который он предложил провести по поводу возможности переговоров с Россией, лишь информационным.

Мы должны слышать каждого человека. Это не законодательный референдум, а информационный: граждане, что вы думаете. Это нормальный разговор с людьми, — сказал Зеленский на встрече с активистами, общественниками и бывшими военными.

По его словам, он стремится к открытости и не хочет принимать решения за закрытыми дверями. В пресс-службе президента заявили, что участники встречи согласились, что целесообразно назвать это не референдумом, а опросом и диалогом с обществом.

О том, что Зеленский может провести референдум о переговорном процессе Незалежной с Россией, рассказал глава Администрации Президента Андрей Богдан. В Кремле ответили, что это исключительно украинское дело, однако выразили надежду, что от инициативы будет какой-то толк.

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