Путин рассчитывает, что экс-губернаторы окажут необходимую поддержку преемникам

Президент России Владимир Путин встретился с бывшими губернаторами. Во время беседы лидер страны заявил, что рассчитывает на то, что экс-главы регионов окажут поддержку своим преемникам.

— Хочу выразить надежду на то, что вы своим преемникам окажете необходимую поддержку для того, чтобы они влились в работу, завоевали доверие граждан, — отметил российский лидер.

Также Владимир Путин поблагодарил бывших губернаторов за их работу, которую они проделали, находясь на своих постах.

На встрече с Путиным были экс-глава Кузбасса Аман Тулеев, бывший губернатор Оренбургской области Юрий Берг, экс-глава Республики Алтай Александр Бердников, бывший глава Челябинской области Борис Дубровский и экс-губернатор Мурманской области Марина Ковтун, а также экс-руководитель Калмыкии Алексей Орлов.