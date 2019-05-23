Путин рассчитывает, что экс-губернаторы окажут необходимую поддержку преемникам

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Путин рассчитывает, что экс-губернаторы окажут необходимую поддержку преемникам

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Фото © L!FE / Павел Баранов

Президент России Владимир Путин встретился с бывшими губернаторами. Во время беседы лидер страны заявил, что рассчитывает на то, что экс-главы регионов окажут поддержку своим преемникам.

Хочу выразить надежду на то, что вы своим преемникам окажете необходимую поддержку для того, чтобы они влились в работу, завоевали доверие граждан, — отметил российский лидер.

Также Владимир Путин поблагодарил бывших губернаторов за их работу, которую они проделали, находясь на своих постах.

На встрече с Путиным были экс-глава Кузбасса Аман Тулеев, бывший губернатор Оренбургской области Юрий Берг, экс-глава Республики Алтай Александр Бердников, бывший глава Челябинской области Борис Дубровский и экс-губернатор Мурманской области Марина Ковтун, а также экс-руководитель Калмыкии Алексей Орлов.

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