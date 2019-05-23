Соловьёв ответил журналисту, который вызвал его на дуэль

Популярный телеведущий отказался встречаться с оппонентом, назвав вызов провокацией.

Популярный теле- и радиоведущий Владимир Соловьёв ответил краснодарскому журналисту Кириллу Гурьеву, который вызвал его на дуэль. Соловьёв заявил, что этот вызов — лишь провокация, вызванная желанием прославиться.

— Человеку нужна помощь, человеку нужна слава. А следующий кто напишет, Тортик Наполеон? Человек-чебурек? — сказал телеведущий в интервью "Взгляду".

Он сыронизировал из-за того, что называющий себя журналистом Гурьев обратился к Соловьёву через свою страницу в "Яндекс.Дзене" под названием "Человек Пельмень".

Владимир Соловьёв также привёл в пример практику западных стран. Где, по его словам, человека, который хочет стать известным за счёт популярной личности, тем более благодаря сведению с ней счётов, ставят на учёт и запрещают приближаться к публичным людям.

— Если он — человек-пельмень, то пусть он обратится к Николаю Валуеву: тот, наверное, любит пельмешки. Есть и потрясающий специалист в ресторанном бизнесе Аркадий Новиков, ему, наверное, тоже будет интересно общение, — заключил Соловьёв.

Отметим, поводом для вызова на дуэль Кирилл Гурьев называет радиоэфир с участием Владимира Соловьёва, где тот резко высказался о части протестующих против строительства храма святой Екатерины в Екатеринбурге. Гурьев посчитал, что таким образом якобы было оскорблено множество россиян, в связи с чем он предложил потенциальному оппоненту выяснить отношения "на ринге, на татами или на чём угодно".

Как сообщал Лайф, в декабре прошлого года произошёл другой скандал с участием популярного телеведущего. Владимир Соловьёв раскритиковал певицу Ольгу Бузову и организаторов шоу с её участием.