Медведев отметил, что слово "кризис" все забыли

Слова "кризис" больше нет в актуальной экономической лексике. Об этом заявил сегодня глава правительства Дмитрий Медведев на коллегии Министерства экономического развития.
— Несколько лет назад слово "кризис" звучало рефреном во многих речах, однако сейчас оно исчезло из актуальной экономической лексики, — передаёт слова Медведева РИА "Новости".
По словам Медведева, теперь стали актуальными дискуссии о создании условий для устойчивого экономического роста. Также он подчеркнул, что в данное время инфляция в стране низкая и стабильная. А ещё в стране созданы базовые макроэкономические условия для вхождения России в пятёрку ведущих экономик мира.
Ранее Медведев заявлял, что в ближайшие шесть лет в стране не должны повышаться налоги.
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