Медведев отметил, что слово "кризис" все забыли

По мнению премьера, теперь актуальны дискуссии о создании условий для устойчивого экономического роста.

Слова "кризис" больше нет в актуальной экономической лексике. Об этом заявил сегодня глава правительства Дмитрий Медведев на коллегии Министерства экономического развития.

— Несколько лет назад слово "кризис" звучало рефреном во многих речах, однако сейчас оно исчезло из актуальной экономической лексики, — передаёт слова Медведева РИА "Новости".

По словам Медведева, теперь стали актуальными дискуссии о создании условий для устойчивого экономического роста. Также он подчеркнул, что в данное время инфляция в стране низкая и стабильная. А ещё в стране созданы базовые макроэкономические условия для вхождения России в пятёрку ведущих экономик мира.

Ранее Медведев заявлял, что в ближайшие шесть лет в стране не должны повышаться налоги.