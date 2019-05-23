Жванецкий пропустил церемонию вручения госнаград из-за плохого самочувствия

Сообщается, что давление ему благополучно сбили, себя он чувствует теперь нормально.

Писатель и сатирик Михаил Жванецкий не смог посетить церемонию вручения государственных наград в Кремле из-за своего плохого самочувствия. Сейчас 85-летний автор соблюдает постельный режим, рассказал ТАСС его литературный секретарь Олег Сташкевич.

— Михаил Михайлович накануне, видимо, очень волновался, поднялось давление, дойти было бы сложно... Давление сбили, чувствует себя нормально, — цитирует агентство Сташкевича.

Орден "За заслуги перед Отечеством" III степени Жванецкий получил президентским указом ещё в феврале, однако церемония состоялась только сегодня.

В прошлом месяце сатирик отменил концерт из-за сломанной руки.

Согласно данным опроса ВЦИОМ, Жванецкий вошёл в число самых любимых юмористов россиян.