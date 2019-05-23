СМИ: Бывшего главу Минздрава Пензенской области подозревают в изнасиловании

Бывший министр здравоохранения Пензенской области Владимир Стрючков подозревается в изнасиловании. Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах, экс-чиновник задержан.
— По предварительной информации, Стрючков сегодня задержан по подозрению в изнасиловании, — сообщили агентству в силовых структурах.
В региональном управлении СКР эту информацию не опровергли и не подтвердили.
Стрючков был министром здравоохранения республики 13 лет. 29 апреля он подал в отставку по собственному желанию. Сейчас должность главы ведомства временно исполняет Оксана Чижова.
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