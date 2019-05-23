Инфантино на встрече с Путиным назвал ЧМ-2018 лучшим в истории

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Инфантино на встрече с Путиным назвал ЧМ-2018 лучшим в истории

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Фото © kremlin.ru

Президент Международной федерации футбола уверен, что проведённый чемпионат — это только начало сотрудничества с РФ.

Президент FIFA Джанни Инфантино получил сегодня из рук президента России Владимира Путина орден Дружбы. Руководитель футбольной организации заявил, что проведённый в России чемпионат мира по футболу стал лучшим за всю историю мундиаля и так считают по всему земному шару.

И тот факт, что меня наградили именно орденом Дружбы, тоже очень символичен. И я об этом говорил до этого, год назад повторял, до чемпионата мира, во время, после и повторяю сейчас, мир в лице России открыл страну друзей, — приводятся слова Инфантино на сайте президента России.

От имени всего мира футбола, а это всего-навсего четыре-пять миллиардов человек по всему миру, — большое спасибо! — добавил руководитель FIFA.

На встрече с Путиным в феврале Инфантино заявил, что на чемпионате мира по футболу в России раз и навсегда было покончено со всеми негативными предрассудками о стране.

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