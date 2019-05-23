В Воронеже водитель избил велосипедиста, переехал женщину и протаранил "газель"

Затем он ещё попытался скрыться от полиции, но его задержали. Сейчас он находится под арестом.

В Воронеже пьяный водитель на "тойоте" буквально за несколько минут успел избить кастетом велосипедиста, переехать женщину и протаранить "газель". Об этом сообщил Mash.

Всё началось с того, что с машиной двадцатилетнего Вячеслава поравнялся велосипедист. Молодому человеку это не понравилось. Он вышел с кастетом в руке и избил велосипедиста. За пострадавшего вступились случайные свидетели. Вячеслав запрыгнул в машину и наехал на них. В итоге пострадала 43-летняя женщина, её доставили в больницу.

После этого дебошир попытался скрыться. Дорогу ему перегородила "газель". Недолго думая, Вячеслав протаранил машину.

Скрыться пьяному водителю не удалось. Его задержали общественник и проезжавший мимо начальник ГУ МВД России по Воронежу Сергей Власов. Сейчас молодой человек находится под стражей.

Ранее Лайф сообщал, что в России предложили изымать автомобили у пьяных водителей.