Стоимость нефти марки Brent упала ниже $68

Фьючерсы потеряли в цене более четырёх процентов, цена впервые с 1 апреля опустилась так низко.

Цена нефти марки Brent впервые с начала апреля опустилась ниже $68 за баррель. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE.

Сегодня стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь снизилась на 4,5%, до 67,95 доллара за баррель.

В последний раз цена нефти данного сорта находилась ниже отметки в $68 за баррель 1 апреля этого года.

На этом фоне российская валюта укрепляется к доллару и евро. Так, курс доллара опустился на 40 копеек, до 64,79 рубля, а курс евро — на 42 копейки и составил 72,24 рубля.

Ранее Лайф рассказывал, что снижение мировых цен на нефть фиксируется с 1 мая.