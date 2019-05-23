В Курганской области после урока физкультуры умер 15-летний школьник

Очередная трагедия произошла в одной из школ посёлка Варгаши. Как сообщает Ura.ru, 15-летний подросток почувствовал себя плохо во время урока физкультуры. На место вызвали скорую помощь. Осмотрев школьника, врачи приняли решение о госпитализации.
— Мальчик в тяжёлом состоянии был доставлен в районную больницу, затем из рабочего посёлка Варгаши в Курганскую областную детскую больницу имени Красного Креста. 18 мая подросток скончался, причина его смерти устанавливается, — информирует региональное управление Следственного комитета России.
Похожий трагический инцидент произошёл неделю назад в Архангельске. 14-летней девочке стало плохо во время пробежки на уроке физкультуры. На место вызвали скорую, но спасти школьницу, увы, не успели: она скончалась, не доехав до больницы.
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