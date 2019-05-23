В детском саду в Костромской области на ребёнка упало пианино

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В детском саду в Костромской области на ребёнка упало пианино

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Фото © pixabay

Пока девочка находится в больнице, на месте происшествия работают сотрудники следственных органов.

Четырёхлетнюю девочку госпитализировали из детского сада в посёлке Красное-на-Волге Костромской области. Сегодня на ребёнка упало пианино, сообщает Следственное управление СК РФ по области.

В ходе доследственной проверки будут установлены конкретные лица, ответственные за безопасность детей в детском саду, и дана юридическая оценка их действиям или бездействию, — сообщают следователи.

Сведения о происшествии будут переданы в Департамент образования и науки области и уполномоченному по правам ребёнка в Костромской области.

Несколько дней назад Лайф сообщал, как в Казахстане двухлетняя девочка выпала из окна в детском саду.

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