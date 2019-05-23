Снятый с рейса дебошир умер в машине скорой помощи

Пассажир поднял на борту панику. Когда его пытались скрутить, он получил травму головы.

Мужчина, из-за дебоша которого пришлось развернуть самолёт рейсом Москва — Симферополь, скончался в машине скорой помощи. Об этом стало известно Лайфу от источников в медицинских кругах.

Ранее Лайф сообщал, что мужчина, который поднял панику на борту самолёта авиакомпании Red Wings, был травмирован. Его пытались скрутить, и он повредил голову. Сразу же после приземления его прямо у трапа под надзором полиции забрала скорая.

По предварительным данным, у него было психическое расстройство. В причинах смерти теперь разбирается следствие.