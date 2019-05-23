Белоруссия одобрила нового российского посла

Минск передал Москве агреман на назначение Дмитрия Мезенцева послом РФ в Белоруссии. Об этом сообщил глава МИД республики Владимир Макей.

— Все необходимые формальности, связанные с назначением посла, выполнены, — приводит слова белорусского министра агентство БелТА.

Он добавил, что готов встретиться с Мезенцевым, когда тот приедет в Белоруссию.

Михаил Бабич был назначен послом РФ в Белоруссии в августе 2018 года. 30 апреля указом президента России Владимира Путина он был освобождён от занимаемой должности. Новым послом РФ в Белоруссии стал Дмитрий Мезенцев.