Эксперт рассказала, что мешает переходу на пятидневку в школах

Так, федеральный государственный стандарт подразумевает определённое количество часов на образование, так что придётся чем-то жертвовать.

Каждый четвёртый родитель называет шестидневную учебную неделю причиной угнетённого состояния их детей, а сами дети заявляют, что им не хватает времени на любимые дела. Об этом рассказала "Национальной службе новостей" директор фонда "Национальные ресурсы образования" Татьяна Половкова.

— 59% подростков не хватает времени на занятия любимым делом. Четверть родителей называет причину угнетённого состояния детей — это шестидневка в школе, — цитирует слова эксперта агентство.

Она пояснила, почему перейти на пятидневку будет сложно. Есть и финансовые, и организационные причины. Это в том числе нехватка учителей, из-за чего сложно сделать нужное расписание.

— 40% учителей вынуждены брать на себя дополнительные ставки. Вдобавок тот федеральный государственный стандарт, который у нас действует, обозначает минимальное количество часов. Как только мы начинаем его пересматривать, мы сталкиваемся с тем, что чем-то надо жертвовать. И разные эксперты не могут сойтись в едином мнении, что является более важным для школьников, — сказала Половкова.

Ранее Лайф сообщал об инициативе депутата Госдумы Виталия Милонова. Он предложил отменить шестидневную учебную неделю для школьников. Письмо с предложением провести референдум за пятидневку он отправил министру просвещения Ольге Васильевой.

Ранее в кабмине пообещали изучить возможность перевода школ и детсадов на "семейный график".