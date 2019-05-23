Экс-глава Минздрава Пензенской области был пьян в момент изнасилования

Стали известны новые подробности дела об изнасиловании, в котором подозревают бывшего министра здравоохранения Пензенской области Владимира Стрючкова. По версии следствия, он был пьян, потерпевшей оказалась его знакомая.

В региональном управлении СК сообщили, что против жителя Пензы 1960 года рождения возбуждено уголовное дело по статьям "Изнасилование" и "Насильственные действия сексуального характера". При этом имя и должность они не указывают, однако источник Лайфа в правоохранительных органах отмечает, что речь идёт о Стрючкове.

Сейчас он задержан. Решается вопрос об избрании меры пресечения.