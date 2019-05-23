Россияне не спешат отказываться от смартфонов Huawei

Жители России не спешат избавляться от смартфонов китайской компании Huawei после введения санкций США против данного производителя. Суточный объём объявлений в Сети о продаже гаджетов держится на одном и том же показателе уже в течение месяца — около 33 тысяч предложений. Об этом сообщает портал News.ru со ссылкой на пресс-службу "Авито".
Как отметили представители интернет-сервиса, пользователи их сайта не паникуют после новостей об ограничениях в отношении Huawei со стороны США.
— Это логично, санкции имеют отложенный эффект, ситуация для потребителей в моменте не изменилась, — говорится в сообщении.
Ранее Лайф подробно разбирался, чем может ответить китайский производитель на поведение властей США и последующий отказ от сотрудничества от Google.
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