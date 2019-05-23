Россияне не спешат отказываться от смартфонов Huawei

Спрос и предложение на гаджеты данной фирмы никак не изменились после введения против китайского производителя американских санкций.

Жители России не спешат избавляться от смартфонов китайской компании Huawei после введения санкций США против данного производителя. Суточный объём объявлений в Сети о продаже гаджетов держится на одном и том же показателе уже в течение месяца — около 33 тысяч предложений. Об этом сообщает портал News.ru со ссылкой на пресс-службу "Авито".

Как отметили представители интернет-сервиса, пользователи их сайта не паникуют после новостей об ограничениях в отношении Huawei со стороны США.

— Это логично, санкции имеют отложенный эффект, ситуация для потребителей в моменте не изменилась, — говорится в сообщении.

Ранее Лайф подробно разбирался, чем может ответить китайский производитель на поведение властей США и последующий отказ от сотрудничества от Google.