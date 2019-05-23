Криминального авторитета задержали за покушение на главу Волгоградской области

В Волгоградской области задержан организатор покушения на губернатора региона. По данным следствия, 16 ноября 2016 года неизвестные проникли на территорию частного домовладения, где один из преступников облил легковоспламеняющейся жидкостью стену дома губернатора и поджёг. По данному факту позднее было возбуждено уголовные дело по статьям "Умышленное повреждение чужого имущества путем поджога" и "Покушение на убийство двух и более лиц, в том числе в связи с осуществлением лицом служебной деятельности".

— В результате слаженной работы следователей регионального управления СКР, а также оперативных сотрудников областного УФСБ России и МВД удалось установить лица, причастные к расследуемым событиям. Ими оказались пятеро членов организованной преступной группы, лидером которой являлся бывший арендатор Центрального рынка Волгограда Евгений Ремезов, — сообщили в пресс-службе СКР.