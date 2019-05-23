Пушков заявил, что Зеленский не готов быть президентом

Сенатор также считает, что референдум по переговорам с Россией Зеленский предложил для сохранения своего имиджа перед оппозицией.

Член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что недавно избранный президент Украины Владимир Зеленский не готов возглавить страну, как и персонаж из сериала, где тот сыграл президента. Своё мнение Пушков высказал в своём микроблоге в "Твиттере".

Пушков вспомнил, как главный герой сериала "Слуга народа" Василий Голобородько стал президентом. Персонаж замялся на своей первой пресс-конференции и отложил заготовленный текст.

— Он мнётся, жмётся, заглядывает в бумажки, а затем, отложив шпаргалки, честно говорит журналистам: "Извините, я не готов". Вот и сейчас Зеленский пока не готов, — высказался Пушков.

Днём ранее сенатор заявил, что референдум по переговорам с Россией Зеленский собирается провести, чтобы обезопасить себя от упрёков в предательстве со стороны радикалов и Порошенко. Сам украинский лидер заявил, что референдум нужен, чтобы услышать мнение каждого человека.