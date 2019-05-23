МИД пообещал принять ответные меры на американскую РЛС у границы России

Россия ответит на размещение американской радиолокационной станции на норвежском острове Вардё, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
— В общем-то ни для кого не секрет, что получаемая информация передаётся непосредственно в США... Норвежские официальные лица уходят от разъяснений, в каких целях будет использована модернизированная станция, — заявила Захарова на брифинге.
Она добавила, что всё это не может быть проигнорировано Россией, как и любой другой страной.
Ранее Лайф рассказывал, что США собираются строить базу для атомных подлодок в Норвегии и значительно усиливают свои силы в Арктике, в том числе совершенствуют радиолокационную станцию "Глобус".
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