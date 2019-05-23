МИД пообещал принять ответные меры на американскую РЛС у границы России

Станция располагается менее чем в 50 километрах от разделительной линии и обслуживается военными Норвегии.

Россия ответит на размещение американской радиолокационной станции на норвежском острове Вардё, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

— В общем-то ни для кого не секрет, что получаемая информация передаётся непосредственно в США... Норвежские официальные лица уходят от разъяснений, в каких целях будет использована модернизированная станция, — заявила Захарова на брифинге.

Она добавила, что всё это не может быть проигнорировано Россией, как и любой другой страной.

Ранее Лайф рассказывал, что США собираются строить базу для атомных подлодок в Норвегии и значительно усиливают свои силы в Арктике, в том числе совершенствуют радиолокационную станцию "Глобус".