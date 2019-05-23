Абызов из СИЗО перевёл на адвокатов 25 миллионов рублей

Бывший министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов, будучи в следственном изоляторе, перевёл для оплаты работы адвокатов 25 миллионов рублей. Об этом рассказал следователь Сергей Степанов на заседании Басманного суда Москвы.
— Абызов перевёл гражданской жене 30 миллионов рублей. Из них 25 миллионов она успела перевести адвокатам, остальные 5 миллионов мы арестовали, — сказал Степанов.
Следователь добавил, что следствие не намерено арестовывать переведённые адвокатам деньги.
Всего же Абызов успел перевести 60 миллионов. 30 из них — сыну.
Как уже сообщал Лайф, судебное заседание сегодня закончилось тем, что бывшему министру продлили срок ареста до 25 июля. Абызов обвиняется по делу о мошенничестве в крупном размере и создании преступного сообщества.
Отметим, что гражданской женой Абызова является бывшая стюардесса Валентина Григорьева, в октябре прошлого года у них родился малыш.
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