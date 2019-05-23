Абызов из СИЗО перевёл на адвокатов 25 миллионов рублей

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Абызов из СИЗО перевёл на адвокатов 25 миллионов рублей

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Михаил Абызов. Фото: © РИА "Новости" / Михаил Натрускин 

Ещё пять миллионов предназначались его гражданской жене, однако следователи их арестовали.

Бывший министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов, будучи в следственном изоляторе, перевёл для оплаты работы адвокатов 25 миллионов рублей. Об этом рассказал следователь Сергей Степанов на заседании Басманного суда Москвы.

Абызов перевёл гражданской жене 30 миллионов рублей. Из них 25 миллионов она успела перевести адвокатам, остальные 5 миллионов мы арестовали, — сказал Степанов.

Следователь добавил, что следствие не намерено арестовывать переведённые адвокатам деньги.

Всего же Абызов успел перевести 60 миллионов. 30 из них — сыну.

Как уже сообщал Лайф, судебное заседание сегодня закончилось тем, что бывшему министру продлили срок ареста до 25 июля. Абызов обвиняется по делу о мошенничестве в крупном размере и создании преступного сообщества.

Отметим, что гражданской женой Абызова является бывшая стюардесса Валентина Григорьева, в октябре прошлого года у них родился малыш.

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