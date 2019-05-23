На последнем звонке в омской школе на детей рухнула штукатурка

Ребята не растерялись и продолжили петь. Педагоги даже не остановили выступление, чтобы узнать, не пострадал ли кто.

В омской гимназии № 147 сегодня во время проведения последнего звонка на головы детям упала штукатурка. В этот момент они пели на сцене, а родители снимали видео, которое затем появилось в соцсетях.

На видео за пару секунд до случившегося один из учеников смотрит на потолок. Скорее всего, мальчик услышал какие-то звуки. Через несколько секунд на школьников падает огромный кусок штукатурки. Основной удар приходится на девочку во втором ряду.

— Ё-мое! Что такое? Что случилось? — беспокоится один из родителей на видео.

— Ещё падает что-то, — замечают зрители концерта.

Несмотря на произошедшее, выпускники не прекратили выступление и допели песню до конца. О пострадавших не сообщается.

— Я больше чем уверена, что взрослые — такие как директор — говорили им: "Продолжайте, продолжайте, дети", — комментируют пользователи произошедшее в соцсетях.

Около месяца назад Лайф сообщал об обрушении потолка в жилом доме Москвы. Также мы рассказывали о рухнувшей крыше техникума в Нижнем Новгороде.