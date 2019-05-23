Издевавшуюся над пенсионеркой сиделку сняли на видео под Липецком

Читайте также

Издевавшуюся над пенсионеркой сиделку сняли на видео под Липецком

148

Внук избитой женщины опубликовал эти кадры, чтобы предостеречь другие семьи от пользования такими "услугами".

<p></p>

В городе Ельце Липецкой области сиделка издевалась над пожилой немощной женщиной, причём её не смущали установленные в доме камеры видеонаблюдения. Семья пострадавшей не обратилась в правоохранительные органы, но кадры с издевательствами выложил на "Ютуб" внук пострадавшей женщины.

Мне очень неприятно выкладывать серию этих видео, но об этом попросила моя мама. На видео показаны насилия сиделки над немощным больным человеком, над моей бабушкой... Сиделка была проинформирована о состоянии бабушки и о том, что в квартире стоят камеры наблюдения... Видео я выкладываю лишь с одной целью: уберечь семьи и пожилых людей от этого изверга, — подписал видео автор.

<p></p>

На ситуацию отреагировали в Следственном отделе СУ СКР по Липецкой области, там заявили, что сотрудники уже выясняют все обстоятельства произошедшего в рамках доследственной проверки. После неё будет принято процессуальное решение.

Ранее Лайф рассказывал, как в Москве сиделка пострадала от мужчины, отказавшегося оплачивать её услуги.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×