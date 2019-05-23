Издевавшуюся над пенсионеркой сиделку сняли на видео под Липецком

Внук избитой женщины опубликовал эти кадры, чтобы предостеречь другие семьи от пользования такими "услугами".

В городе Ельце Липецкой области сиделка издевалась над пожилой немощной женщиной, причём её не смущали установленные в доме камеры видеонаблюдения. Семья пострадавшей не обратилась в правоохранительные органы, но кадры с издевательствами выложил на "Ютуб" внук пострадавшей женщины.

— Мне очень неприятно выкладывать серию этих видео, но об этом попросила моя мама. На видео показаны насилия сиделки над немощным больным человеком, над моей бабушкой... Сиделка была проинформирована о состоянии бабушки и о том, что в квартире стоят камеры наблюдения... Видео я выкладываю лишь с одной целью: уберечь семьи и пожилых людей от этого изверга, — подписал видео автор.

На ситуацию отреагировали в Следственном отделе СУ СКР по Липецкой области, там заявили, что сотрудники уже выясняют все обстоятельства произошедшего в рамках доследственной проверки. После неё будет принято процессуальное решение.

Ранее Лайф рассказывал, как в Москве сиделка пострадала от мужчины, отказавшегося оплачивать её услуги.