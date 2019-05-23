По факту смерти буйного пассажира с рейса Москва — Симферополь завели дело

СК РФ начал расследование причин смерти пассажира с рейса Москва — Симферополь в аэропорту Домодедово. Возбуждено уголовное дело по статье 109 части первой "Причинение смерти по неосторожности".
— Ход расследования уголовного дела поставлен по поручению председателя Следственного комитета России на контроль в центральном аппарате, — сказала представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.
Напомним, самолёт авиакомпании Red Wings, вылетевший по маршруту Москва — Симферополь, был вынужден вернуться в аэропорт вылета из-за дебоша пассажира. Когда мужчину пытались утихомирить, ему сильно травмировали голову. Сразу после приземления его госпитализировали, позже он скончался.
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