По факту смерти буйного пассажира с рейса Москва — Симферополь завели дело

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По факту смерти буйного пассажира с рейса Москва — Симферополь завели дело

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Фото © Следственный комитет Российской Федерации

Мужчина получил травму головы, когда его пытались утихомирить. Его отправили в больницу, но спасти жизнь не смогли.

СК РФ начал расследование причин смерти пассажира с рейса Москва — Симферополь в аэропорту Домодедово. Возбуждено уголовное дело по статье 109 части первой "Причинение смерти по неосторожности".

Ход расследования уголовного дела поставлен по поручению председателя Следственного комитета России на контроль в центральном аппарате, — сказала представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

Напомним, самолёт авиакомпании Red Wings, вылетевший по маршруту Москва — Симферополь, был вынужден вернуться в аэропорт вылета из-за дебоша пассажира. Когда мужчину пытались утихомирить, ему сильно травмировали голову. Сразу после приземления его госпитализировали, позже он скончался.

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