Песков рассказал Лайфу, смотрел ли Путин игру сборной РФ по хоккею с США

Президенту РФ Владимиру Путину сообщили о победе российской сборной по хоккею над американцами в рамках чемпионата мира. Об этом пресс-секретарь президента РФ сообщил Лайфу.
— Президенту сообщили. Он сам не смотрел. Работает, — ответил Песков.
Он также добавил, что "поздравлять пока рано".
Напомним, на чемпионате мира в Словакии сборная России в четвертьфинальном матче со счётом 4:3 победила американцев и вышла в полуфинал турнира. А затем это сделала и сборная Канады, победив швейцарцев.
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