Песков рассказал Лайфу, смотрел ли Путин игру сборной РФ по хоккею с США

Глава государства всё ещё работает. "Поздравлять ещё рано", — отметил пресс-секретарь.

Президенту РФ Владимиру Путину сообщили о победе российской сборной по хоккею над американцами в рамках чемпионата мира. Об этом пресс-секретарь президента РФ сообщил Лайфу.

— Президенту сообщили. Он сам не смотрел. Работает, — ответил Песков.

Он также добавил, что "поздравлять пока рано".

Напомним, на чемпионате мира в Словакии сборная России в четвертьфинальном матче со счётом 4:3 победила американцев и вышла в полуфинал турнира. А затем это сделала и сборная Канады, победив швейцарцев.