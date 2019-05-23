Стала известна дата выхода книги "Ветра зимы" Джорджа Мартина

Ранее писатель сам признавался, что опаздывает с её созданием. Однако теперь он определился со сроками.

Джордж Мартин, автор цикла романов "Песнь льда и пламени", по которым была снята "Игра престолов", сообщил, что книга "Ветра зимы" будет закончена к лету 2020 года. Об этом он написал в своём блоге.

Писатель пообещал устроить премьеру предпоследней части книжной саги на церемонии вручения литературной премии "Хьюго" в Новой Зеландии.

— Если я не привезу с собой в Новую Зеландию "Ветра зимы", вы получите письменное разрешение заключить меня в хижину на Белом острове с видом на озеро серной кислоты до того момента, пока я не закончу писать, — добавил Мартин.

Ранее Лайф рассказывал, что писатель сам признался — он сильно опаздывает с "Ветрами зимы". Также он не уверен, что в книге повторится финал "Игры престолов".

Фанаты сериала не раз высказывались в Сети, что конец сериала получился посредственным. Лайф собрал лучшие мемы от зрителей, которые это демонстрируют.