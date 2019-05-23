Рогозин признался в желании назвать посадочный модуль для Марса "Новичок"

Возможно, из-за известных событий в Солсбери от такой идеи пришлось отказаться — и модуль стал "Казачком".

Посадочную платформу для российско-европейской миссии "Экзомарс" изначально планировалось назвать "Новичок". Однако от такой идеи пришлось отказаться. Об этом рассказал директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

— Мы дали ей название "Казачок". Я, правда, хотел назвать "Новичок", но понял, что товарищи не поймут. Но "Казачок" — тоже хорошее название, —сказал Рогозин на лекции в МГУ.

На первом этапе "Экзомарса" на Красную планету три года назад были запущены аппарат TGO и десантный модуль Schiaparelli. Последний разбился при посадке. Старт второго этапа миссии, уже с "Казачком", намечен на следующее лето.

Напомним, в марте прошлого года в британском городе Солсбери, по заявлению властей Соединённого Королевства, были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Для этого якобы использовалось боевое отравляющее вещество "Новичок". Его будто бы произвели в России, и Москва же якобы организовала отравление. Никаких доказательств Лондон не предоставляет.

А сегодня Скрипаль впервые с тех пор позвонил родственникам в Россию и сообщил, что с ним всё хорошо.