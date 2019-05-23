Виктория Нуланд узнала о запрете на её въезд в Россию

То, что американский политик внесена в чёрный список, подтвердили в Министерстве иностранных дел РФ.

Бывший помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд не смогла попасть на конференцию в Москве. Ей не выдали визу из-за того, что Нуланд попала в чёрный список России. Документ был составлен в ответ на антироссийские персональные санкции США, рассказывает "Коммерсант" со ссылкой на источник в дипломатических кругах.

Нуланд приглашали на закрытое мероприятие, организованное Российским советом по международным делам (РСМД), Немецким обществом внешней политики (DGAP) и Школой перспективных международных исследований Университета Джона Хопкинса (SAIS).

Госдеп США регулярно пополняет чёрный список российских граждан и компаний. Однако российский ответный документ нигде в полном объёме не публиковался.

На своём посту Виктория Нуланд принимала весьма активное участие в событиях, связанных с политическим кризисом на Украине. Также продвигала прозападные силы в Грузии и Молдавии.