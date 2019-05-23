Меган Маркл уличили в хитрой тактике по приручению мужа

Актриса сравнила герцогиню с принцессой Дианой, которая тоже "смотрела на людей сквозь ресницы".

Актриса Тиффани Смит, которая играет герцогиню Суссекскую в фильме "Гарри и Меган: становление королевской пары", рассказала, что Меган Маркл любит Гарри меньше, чем он её. Об этом пишут Дни.ру со ссылкой на The Daily Telegraph.

Отмечается, что актриса изучала Меган в течение нескольких месяцев и выявила хитрую тактику, которой придерживается герцогиня. Смит рассказала, что Маркл не признаётся в любви Гарри, будто приручает его. При этом она не считает герцогиню бесчувственной и уверена, что чувства Меган Маркл настоящие.

Также, по наблюдениям Смит, герцогиня Суссекская всегда тщательно укладывает свои волосы, не позволяет себе плакать на публике и в некоторых повадках похожа на принцессу Диану.

— Она также смотрит на людей сквозь ресницы, что очень похоже на Диану, — говорит актриса.

Ранее Лайф сообщал, что принц Гарри и Меган Маркл опубликовали видео в честь годовщины свадьбы.