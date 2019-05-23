Рогозин заявил, что не видит смысла в создании национальной космической станции

Глава Роскосмоса отметил, что международная станция работает эффективнее и обходится дешевле.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что не видит необходимости создавать национальную космическую станцию. Он напомнил, что подобные станции всегда создавались, чтобы выполнять оборонительные задачи.

Рогозин отметил, что он всё же сторонник того, чтобы "работать вместе". По его мнению, в международной станции чувствуется поддержка.

— И если вы сохраняете нормальные международные отношения в космосе и взаимопонимание, то риски вы делите. То есть они становятся меньше, — передаёт ТАСС его слова.

Также глава Роскосмоса добавил, что международная станция работает эффективнее и обходится дешевле.

Ранее Рогозин сегодня также признался в желании назвать посадочный модуль для Марса "Новичок".