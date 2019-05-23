Россия договорилась с Конго о размещении воинского контингента

Российский лидер Владимир Путин встретился сегодня в Москве со своим коллегой, президентом Республики Конго Дени Сассу-Нгессо. Стороны договорились на встрече об отправке в африканскую страну российских военных, сообщается на сайте Кремля.
Среди других соглашений: меморандум о взаимопонимании между Министерствами сельского хозяйства, дополнение к Соглашению между правительствами об урегулировании задолженности Республики Конго перед Российской Федерацией по кредитам от 2002 года, Соглашение о сотрудничестве между Министерствами внутренних дел двух стран.
Месяц назад Путин подписал распоряжение о том, что Россия направит своих военнослужащих в состав миссии ООН по поддержанию мира в Центральноафриканской Республике и на Кипре.
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