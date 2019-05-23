Двух россиянок выписали из больницы после ДТП с туристическим автобусом в Италии

Дипломаты оказывают всю необходимую помощь гражданам РФ, пострадавшим в той аварии.

Двух россиянок, пострадавших в ДТП с автобусом в итальянском регионе Тоскане, выписали из больницы. Ещё три гражданки РФ остаются в медучреждениях Сиены, сообщили в российском посольстве в Италии.

— По состоянию на 17.30 (18.30 мск) 23 мая в больницах Сиены остаются три гражданки Российской Федерации (их состояние оценивается как среднее и тяжёлое). Дипломаты Посольства России в Италии находятся с пострадавшими и оказывают им всё необходимое содействие, — сказано в сообщении.

Ещё 14 россиян выписали из больницы вечером 22 мая.

Напомним, ДТП произошло утром в среду. 22 мая, в районе городов Монтериджони и Бадессе на магистрали Сиена — Флоренция. Причины трагедии ещё устанавливаются. Пока известно лишь, что автобус сошёл с трассы и перевернулся на правый бок. В числе погибших оказалась гражданка России.